نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محاكمة بلاتر وبلاتيني في مارس 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال دومينيك نيلين، المحامي الخاص بميشيل بلاتيني، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السابق، اليوم الثلاثاء، إن "محاكمة الاستئناف الخاصة بمسؤولي كرة القدم السابقين جوزيف بلاتر وميشيل بلاتيني، بتهمة الاحتيال المزعومة، ستجرى في مارس ( آذار) 2025".

محاكمة بلاتر وبلاتيني في مارس 2025

ووفقًا لتصريحاته، فإن جلسة الاستماع في محكمة الاستئناف الاستثنائية من المقرر أن تعقد في الفترة من 3 إلى 25 مارس (آذار) المقبل في موتينز بالقرب من مدينة بازل.



وكان قد تم تبرئة بلاتر (88 عامًا) الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم وبلاتيني (69 عامًا) من تهم الاحتيال في 2022، واتهمت النيابة العامة بلاتر بمنح بلاتيني مليوني فرنك سويسري (3ر2 مليون دولار) بشكل غير قانوني.

وبحسب ما ذكره المتهمان فإن المبلغ يتعلق بمدفوعات مستحقة بموجب اتفاق شفوي خاص بعمل بلاتيني الاستشاري.

ورأى مكتب النائب العام في سويسرا أنه لا يوجد أي أساس قانوني لهذا المبلغ، ولكن المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية قضت "بالشك في الحقيقة" وبالتالي لم تقم بإدانة المتهمين لأن الشكوك حول ذنبهما ليست قائمة.

وبعدها قرر مكتب النائب العام الاستئناف ضد هذا القرار.

