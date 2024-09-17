موعد مباراة يوفنتوس وآيندهوفن في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي نظيره بي إس في آيندهوفن الهولندي مساء اليوم الثلاثاء والموافق 17 سبتمبر الجاري 2024 في دوري أبطال أوروبا.



ويواجه يوفنتوس نظيره ايندهوفن في لقاء هام يأتي ضمن الجولة الأولى من منافسات دوري أبطال أوروبا لموسم 2024/25.



ويحتضن ملعب أليانز ستاديوم في تورينو المباراة المرتقبة والمميزة التي تجمع بين فريقي يوفنتوس وأيندهوفن في دوري أبطال أوروبا.



موعد مباراة يوفنتوس وأيندهوفن



وتنطلق مباراة يوفنتوس وأيندهوفن عند تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.



القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وأيندهوفن في دوري أبطال أوروبا



وتنقل مباراة يوفنتوس ضد ايندهوفن في دوري أبطال أوروبا عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية، كونها الناقل الحصري لمباريات البطولة في الوطن العربي والشرق الأوسط وإفريقيا.

