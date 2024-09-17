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أحمد جودة - القاهرة -



سيتولى توم سيرماني مسؤولية تدريب المنتخب الأسترالي لكرة القدم للسيدات للمرة الثالثة بعد تعيينه مدربًا مؤقتًا في أعقاب رحيل توني جوستافسون.

سبعيني يتولى تدريب منتخب أستراليا للسيدات

وقاد سيرماني، أكثر مدرب قاد منتخب أستراليا للسيدات، الفريق من 1994 إلى 1997 ثم من 2005 إلى 2012، وساعده على الوصول إلى دور الثمانية في كأس العالم لأول مرة في الصين عام 2007.

ويتولى المدرب (70 عامًا) مسؤولية المنتخب الذي بلغ قبل نهائي كأس العالم 2023 والذي يمر حاليًا بأسوأ فترة بعد الخروج من دور المجموعات في أولمبياد باريس.



وقال الاتحاد الأسترالي إن سيرماني سيتولى المسؤولية على الفور، وسيقود الفريق خلال فترة المباريات الدولية المقبلة والتي تتضمن زيارة ألمانيا الشهر القادم.

وقال سيرماني في بيان اليوم الثلاثاء "إنه لشرف لي أن أعود إلى المنتخب الأسترالي للسيدات حتى في مهمة مؤقتة. أتطلع للعمل مع هذه المجموعة الموهوبة من اللاعبات والمساعدة في ضمان انتقال سلس مع استمرار الاتحاد الأسترالي في البحث عن مدرب دائم".

وكان سيرماني مدربا للمنتخب الأمريكي للسيدات بين عامي 2013 و2014، وكان آخر منصب دولي له مع نيوزيلندا من عام 2018 إلى 2021.