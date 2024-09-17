نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشاهدة تريزيجيه.. القنوات الناقلة لمباراة الهلال والريان في دوري أبطال آسيا للنخبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يفتتح الربان القطري مشواره في بطولة دوري أبطال اسيا للنخبة وذلك بمواجهة الهلال السعودي في الجولة الأولى لدور المجموعات.



وتشهد المباراة الظهور الأول لمحمود حسن تريزيجيه في هذه البطولة وذلك بعد مشاركته في مباراة فريقه ضد الشحانية في الدوري المحلي.



كما يظهر المغربي أشرف بن شرقي للمرة الأولى بقميص الفريق بعد غيابه عن المشاركة في المباراة الماضية.



ويأمل الفريق القطري في حسم المواجهة مبكرا من أجل مواصلة السعي نحو التتويج باللقب القاري.



موعد مباراة الهلال والريان في دوري ابطال اسيا



تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والثامنة مساء بتوقيت الإمارات.



القنوات الناقلة لمباراة الهلال والريان في دوري ابطال اسيا



وتنقل مباراة الهلال والريان القطري على قناة السعودرية الرياضية ssc،ومجموعة بي ان سبورتس والكأس القطرية والتي تتولى نقل المباريات الخاصة بالبطولة

