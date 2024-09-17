انت الأن تتابع خبر صدمة كبيرة.. ردة فعل غريبة من النجم البرازيلي نيمار بعد خسارة أمواله في لعبة أون لاين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مقطع فيديو يظهر نجم كرة القدم البرازيلي “نيمار دا سيلفا” لاعب نادي باريس سان جيرمان الحالي، وهو يلعب لعبة “البوكر” عبر الإنترنت، وقد أبدى “نيمار” رد فعل غير عادي بعد خسارته مبلغا كبيرا من المال خلال اللعبة، وفقا للتسجيل المصور فإن النجم البرازيلي “نيمار” لاعب نادي برشلونة السابق قد خسر مبلغا يصل إلى مليون يورو دفعة واحدة في لعبة “البوكر” عبر الإنترنت.

ذكرت تقارير من مواقع رياضية عالمية أن أكثر ما أثار دهشة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مثل “فيس بوك” و”تويتر” و”انستغرام” و”تيليجرام” هو رد فعل النجم البرازيلي عقب هذه الهزيمة، وأوضحت أن “نيمار” عندما خسر مبلغ مليون يورو أثناء لعبه “البوكر” بدأ بالبكاء في البداية لكن المتابعين سرعان ما أدركوا أنها كانت نوبة بكاء مزيفة وغير حقيقية.

أفادت التقارير بأن “نيمار” بدا بعد ذلك غير مكترث بالمبلغ الذي فقده، وكأنه فقد يورو واحد وليس مليون يورو مشيرة إلى أنه دخل في نوبة من الضحك وكأنه لم يحصل شيء، وأشارت إلى أن النجم البرازيلي “نيمار دا سيلفا” ذكر في فيديو بعد أن أخبر شريكه في لعبة “البوكر” أنه خسر مليون يورو في غضون 60 دقيقة: سأقوم بنشر هذا على يوتيوب مما يدل على عدم اكتراثه بخسارة هذا المبلغ وسخريته من شريكه الذي يعتبر المبلغ كبيرا بينما لا يعتبره “نيمار” شيئا يستحق القلق أو الحزن.

أشارت التقارير إلى أن النجم البرازيلي “نيمار دا سيلفا” لديه شغف كبير بلعبة “البوكر” لدرجة الجنون ويعتبر من المعتادين على ممارستها ربما أكثر من لعبه لكرة القدم حسب ما نقلته بعض الشبكات الرياضية العالمية عن مصادر مقربة منه.

ذكرت التقارير أيضا أن “نيمار” دائما ما يتردد على نوادي القمار في أوروبا، لكنه عندما يكون مصابا يلجأ للعب عبر الإنترنت كما هو الحال في الفترة الحالية حيث كلفه ذلك خسارة مليون يورو خلال ساعة واحدة من اللعب.

تفاعل الكثير من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي مع خبر خسارة نيمار لمليون يورو أثناء لعبه للعبة “البوكر” على الانترنت، وتوجهت غالبية التعليقات نحو رد فعل النجم البرازيلي “نيمار دا سيلفا” بعد خسارته المبلغ حيث اعتبرها كثيرون غريبة وغير مسؤولة، وتعرض النجم البرازيلي أيضا لتغريدات غير عادية، بالإضافة إلى موجة من الرسائل الهجومية على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي، ومن المهم الإشارة إلى أن حساب نيمار على تويتر قد تعرض للاختراق من قبل مجهولين الذين استخدموا الحساب لإرسال رسائل تحتوي على معلومات مضللة.