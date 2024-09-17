المقاولون 2011 يفوز على النصر في مباراة ودية

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رياض - احمد صلاح - تفوق فريق ناشئين المقاولون العرب مواليد 2011 على فريق النصر وديا، وتمكن من تحقيق الفوز بنتيجة 3 – 0، وأحرز أهداف المباراة محمد تامر، ومهاب، وكالوشا،
وتأتي المباراة في إطار الاستعدادات للموسم الرياضي الجديد.
- يتكون الجهاز الفني والإداري للفريق من :-
- المدير الفني الكابتن سعيد سعد، والكابتن محمد يحيى مدرب، والكابتن حمدي حسين مدرب حراس المرمى، والكابتن هاني عدلي الإداري، والكابتن أحمد ناصر أخصائي إصابات الملاعب .
المقاولون 2009 يفوز على البلاستيك في مباراة ودية
- تفوق فريق ناشئين المقاولون العرب مواليد 2009 علي فريق البلاستيك وديا، وتمكن من تحقيق الفوز بنتيجة 1 – 0، أحرز هدف المباراة الوحيد اللاعب محمود حسين ، تأتي المباراة في إطار الاستعدادات للموسم الرياضي الجديد.
- تحت قيادة المدير الفني الكابتن أحمد سيد سيكا، والكابتن محمد فوزي مدرب، والكابتن أحمد صابر مدرب حراس المرمى، والكابتن سعيد صابر الإداري، والكابتن أحمد هاني أخصائي إصابات الملاعب .