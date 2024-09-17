الرياضة

المقاولون 2011 يفوز على النصر في مباراة ودية

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رياض - احمد صلاح - تفوق فريق ناشئين المقاولون العرب مواليد 2011 على فريق النصر وديا، وتمكن من تحقيق  الفوز بنتيجة 3 – 0، وأحرز أهداف المباراة محمد تامر، ومهاب، وكالوشا،

وتأتي المباراة في إطار الاستعدادات للموسم الرياضي الجديد.

  • يتكون الجهاز الفني والإداري للفريق من :-
  • المدير الفني الكابتن سعيد سعد، والكابتن محمد يحيى مدرب، والكابتن حمدي حسين مدرب حراس المرمى، والكابتن هاني عدلي الإداري، والكابتن أحمد ناصر أخصائي إصابات الملاعب .

المقاولون 2009  يفوز على البلاستيك في مباراة ودية

  • تفوق فريق ناشئين المقاولون العرب مواليد 2009  علي فريق البلاستيك وديا، وتمكن من تحقيق  الفوز  بنتيجة 1 – 0، أحرز هدف المباراة الوحيد اللاعب محمود حسين ، تأتي المباراة في إطار الاستعدادات للموسم الرياضي الجديد.
  • تحت قيادة المدير الفني الكابتن أحمد سيد سيكا، والكابتن محمد فوزي مدرب، والكابتن أحمد صابر مدرب حراس المرمى، والكابتن سعيد صابر الإداري، والكابتن أحمد هاني أخصائي إصابات الملاعب .
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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