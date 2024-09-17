المقاولون 2011 يفوز على النصر في مباراة ودية

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رياض - احمد صلاح - تفوق فريق ناشئين المقاولون العرب مواليد 2011 على فريق النصر وديا، وتمكن من تحقيق الفوز بنتيجة 3 – 0، وأحرز أهداف المباراة محمد تامر، ومهاب، وكالوشا،

وتأتي المباراة في إطار الاستعدادات للموسم الرياضي الجديد.

يتكون الجهاز الفني والإداري للفريق من :-

المدير الفني الكابتن سعيد سعد، والكابتن محمد يحيى مدرب، والكابتن حمدي حسين مدرب حراس المرمى، والكابتن هاني عدلي الإداري، والكابتن أحمد ناصر أخصائي إصابات الملاعب .

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