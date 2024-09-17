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أحمد جودة - القاهرة -



يستضيف مانشستر يونايتد نظيره بارنسلي، في الدور الثالث من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، غدا الثلاثاء.

تين هاج عن لقب البريميرليج: الكؤوس مهمة أيضا

وقاد المدرب الهولندي، إريك تين هاج، فريقه للفوز بلقب هذه البطولة، في أول موسم يخوضه على رأس الجهاز الفني ليونايتد، في 2022/2023.

وأضاف تين هاج لقب كأس الاتحاد الإنجليزي، في نهاية الموسم الماضي، بينما احتل فريقه المركز الثامن في البريميرليج.

وحينما سئل مدرب الشياطين الحمر، عما إذا كانت الطموحات عالية بعد وصول الملاك الجدد للنادي، ومدى حاجتهم للفوز بلقب أكبر، قال: "أود القول إن ذلك مهم أيضا".

وتابع: "كأس الاتحاد وكأس الرابطة بطولات مهمة.. أرى الاهتمام من جميع الفرق والملاك والمدربين، حينما يحققون لقبا، مثلما فعل ليفربول الموسم الماضي، بفوزه بكأس الرابطة".

وأردف تين هاج: "لقد شاهدت ذلك النهائي، ورأيت كل الفرق تقاتل من أجل اللقب، نحن نرغب في ذلك أيضا.. لذا من المهم في كرة القدم الحديثة أن تفوز بالألقاب، لديك 5 فرص، وهدفنا دائما هو الفوز بكل المباريات، والفوز بكل البطولات إذا كان هذا ممكنا".