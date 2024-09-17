نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تابيا دون منافس في انتخابات الاتحاد الأرجنتيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



سيستمر رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم كلاوديو تابيا، في قيادة نشاط كرة القدم في بلاده، نظرا لكونه المرشح الوحيد الذي تقدم بأوراقه حتى انتهاء مهلة استقبال ملفات الترشيحات، برفقة نائبه خوان رومان ريكيلمي، رئيس نادي بوكا جونيورز.

تابيا دون منافس في انتخابات الاتحاد الأرجنتيني

ورغم أن الإعلان الرسمي لن يحدث قبل 17 أكتوبر/تشرين أول المقبل، موعد الانتخابات، ذكر موقع الاتحاد أمس الإثنين أن تابيا يترأس القائمة الوحيدة التي ترشحت لشغل رئاسة اتحاد كرة القدم في الأرجنتين خلال الفترة بين 2024-2028، في ظل عدم وجود منافسين.

وقال تابيا "تضم هذه القائمة أفضل قيادات كرة القدم الأرجنتينية. لدى الأعضاء الجدد التزام كبير تجاه العمل كي يصبح لدينا كرة قدم أفضل. كل الشكر"، أثناء جلسة في مقر الاتحاد بالعاصمة بوينوس أيرس.

وسوف يرافق تابيا في ولايته الثلاثة، لاعب بوكا جونيورز السابق ورئيسه الحالي خوان رومان ريكيلمي في منصب نائب رئيس الاتحاد.

وتضم قائمة تابيا أيضا نائبين آخرين هم إجناسيو فيارويل النائب الثاني لرئيس ريفر بليت، ودابيد جارثون رئيس نادي أوراكان، وكارلوس مونتانيا النائب الأول لرئيس نادي إندبندينتي، وجابرييل جريكو رئيس نادي أتلانتا، وخابيير تريكي رئيس رابطة (بايي تشوبوت) لكرة القدم.

