نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال والريان في دوري آبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يفتتح الريان القطري مشواره في بطولة دوري أبطال اسيا للنخبة وذلك بمواجهة الهلال السعودي في الجولة الأولى لدور المجموعات.



وتشهد المباراة الظهور الأول لمحمود حسن تريزيجيه في هذه البطولة وذلك بعد مشاركته في مباراة فريقه ضد الشحانية في الدوري المحلي.

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والثامنة مساء بتوقيت الإمارات.



القنوات الناقلة لمباراة الهلال والريان في دوري ابطال اسيا



وتنقل مباراة الهلال والريان القطري على قناة السعودرية الرياضية ssc بتعليق فهد العتيبي ومجموعة بي ان سبورتس بتعليق عامر الخوذيري، بينما يتواجد خليل البلوشي على الكأس القطرية وتنقله قناة أبو ظبي الرياضية بتعليق عامر عبدالله.