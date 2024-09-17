نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ميلان وليفربول في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الثلاثاء الموافق 17 من شهر سبتمبر الجاري، مواجهة من العيار الثقيل بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي أي سي ميلان الإيطالي، مع نظيره فريق ليفربول الإنجليزي، في بطولة دوري أبطال أوروبا.



موعد مباراة ميلان ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا



ومن المقرر أن تقام مباراة ليفربول ضد أي سي ميلان، مساء اليوم الثلاثاء، الموافق 17-9-2024، على ملعب «سان سييرو» معقل العملاق الإيطالي.



وستنطلق صافرة مباراة ليفربول ضد ميلان في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي والإمارات.



القنوات الناقلة لمباراة ميلان ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا



وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في موسمه الجديد، وستنقل مباراة ميلان وليفربول عبر قناة «بي إن سبورتس إتش دي 1» بصوت المعلق على سعيد الكعبي.

