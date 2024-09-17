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أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل اجتماع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

أحمد شوبير يكشف تفاصيل اجتماع الخطيب مع مارسيل كولر اليوم

وأكد الإعلامي احمد شوبير عبر برنامجه على إذاعة " أون تايم سبورتس إف ام:" الخطيب من المقرر أن يعقد اجتماع اليوم الثلاثاء مع مارسيل كولر، استعدادا للموسم الجديد، والحديث عن مستوى الفريق".

وأضاف:" هناك راحة داخل النادي الأهلي بعد فوز الفريق على جروماهيا الكيني في افتتاح مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا، وخاصة لان النادي أنهى الموسم الماضي، بالانسحاب من بطولة كأس مصر".

واختتم:" سيعرض مجلس إدارة النادي الأهلي على مارسيل كولر الترشيحات النهائية للمهاجم الجديد الذي سيتم التعاقد معه،

