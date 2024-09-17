نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بفرمان من كولر.. الأهلي يرفض التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أبدى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رفضه فكرة التعاقد مع المهاجم الأجنبي الجديد الذي تم ترشيحه من قبل إدارة القلعة الحمراء.

كولر يرفض التعاقد مع المهاجم الصيني

وكشف الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه على إذاعة "on time Sports FM": مارسيل كولر رفض فكرة التعاقد مع المهاجم الصيني الذي تم عرضه من قبل إدارة النادي الأهلي عليه منذ أيام قليلة تمهيدا لضمه".

وأضاف:" في حال عدم تعاقد الأهلي مع جناح أو مهاجم جديد؛ سيتم اعتماد مارسيل كولر على محمد عبد الله اللاعب الشاب، الذي تألق في الفترة الأخيرة ".

