نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب الزمالك يرفض الرحيل عن الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي مدحت شلبي، أن هناك اتجاه داخل نادي الزمالك إلى استمرار البنيني سامسون إكينيولا مهاجم الأبيض في الموسم المقبل، خاصة وأن اللاعب عقده مستمر مع النادي.

تصريحات الإعلامي مدحت شلبي

وقال الاعلامي مدحت شلبي في تصريحات تلفزيونية؛ سامسون تمسك بالحصول على قيمة عقده كاملًا مقابل فسخ تعاقده مع الزمالك خلال الفترة الحالية، وهذا ما رفضه مسوؤلي نادي الزمالك.

وأضاف: هناك اتجاه داخل الزمالك إلى استمرار اللاعب في ظل عدم وصول أي عروض رسمية له، بجانب رفض اللاعب تسوية مستحقاته مع القلعة البيضاء.

واختتم: البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك، أخطر مسؤولو القلعة البيضاء، بخروج اللاعب من حساباته في الفترة القادمة، وأنه لن يعتمد عليه.

يذكر ان الزمالك قد تعاقد مع المهاجم الفلسطيني عمر فرج لتدعيم هجوم الفريق في الموسم الجديد.