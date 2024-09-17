نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام ميلان في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الهولندي أرني سلوت المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، على تشكيل الريدز استعدادًا لمواجهة نظيره فريق أي سي ميلان الإيطالي وذلك في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ليفربول ضد ميلان في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تبدأ مباراة ليفربول مع نظيره فريق ميلان، مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي

تشكيل ليفربول المتوقع أمام ميلان في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد- فيرجيل فان دايك- إبراهيما كوناتي- أندي روبيرتسون.

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر- ريان جرافنبيرخ- دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: لويس دياز- ديوجو جوتا- محمد صلاح.

يمكنكم مشاهدة ومتابعة مباراة ليفربول الإنجليزي ضد ميلان الإيطالي، مساء اليوم عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، باعتبارها الوكيل الحصري لإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا.