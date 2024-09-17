نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إخلاء سبيله.. أول تحرك من أحمد فتوح مع عائلة الضحية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أشرف عبد العزيز، محامي اللاعب أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب مصر، عن أول تحرك من اللاعب بعد إخلاء سبيله من قسم العلمين، خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال أشرف عبد العزيز إكرامي في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC MASR 2: "تم سداد الكفالة وفتوح خرج".

وأوضح: "أول شيء سيفعله فتوح، هو التوجه إلى أسرة الضحية لتقديم واجب العزاء".

وتابع: "أحمد فتوح يعاني من حالة نفسية سيئة جدا، وهو كل أمله قبول عزاه من أهل المتوفي".

واختتم: "نتعشم في أهل المتوفي في تقبل عزاء فتوح، وهو خارج منذ قليل ولنا رجاء وفضل من أهل المتوفي في قبول العزاء من فتوح".

وكانت الدائرة الثانية في محكمة جنايات مطروح، برئاسة المستشار أمجد السيد عوض، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار بركات عبد الحليم والمستشار محمد عبد السميع العشماوي، والمستشار عبد الجليل محمد حماد، قد قضت بإخلاء سبيل أحمد فتوح.

يأتي ذلك مع دفع كفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، وتأجيل قضية القتل الخطأ لأحمد السيد الشبكي، أمين الشرطة، على طريق الساحل، إلى يوم 22 أكتوبر المقبل.