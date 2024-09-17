نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. غزل المحلة ينجح في ضم "بن شرقي" خلال الميركاتو الحالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح مجلس إدراة نادي غزل المحلة، في التعاقد مع اللاعب محمد أشرف لاعب فريق لافيينا الشهير ب "بن شرقي"، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف مصدر داخل فريق لافيينا، عن توصل إدارة الفريقين إلى اتفاق نهائي بشأن الأمور المادية والتعاقدية الخاصة باللاعب خلال الساعات الماضية.

وأضاف المصدر، أن المفاوضات بدأت بين إدارة الناديين منذ بداية الشهر الحالي، وكان هناك خلاف على المقابل المادي، إلا أن إدارة غزل المحلة نجحت في حسم الصفقة.

وجاء تعاقد نادي غزل المحلة الصاعد حديثا إلى الدوري المصري الممتاز، مع اللاعب محمد أشرف من أجل تدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد.

ومن المقرر، أن تشهد الساعات القادمة الإعلان الرسمي من قبل فريق غزل المحلة، وذلك بعد خضوع اللاعب للكشف الطبي قبل التوقيع بشكل رسمي على عقود انتقاله لزعيم الفلاحين.