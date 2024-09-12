نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. محمد عبدالمنعم يكشف حل أولى عقبات احترافه مع نيس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد عبد المنعم لاعب نادي نيس الفرنسي والمنتخب المصري، عن كيفية تخطي عقبة اللغة الفرنسية بعد انضمامه للنادي.

وأوضح اللاعب في المؤتمر الصحفي عن كيفية تخطيه عقبة اللغة الفرنسية.

عبدالمنعم: بدأت في تعلم اللغة الفرنسية

قال: "بدأت تعلم اللغة الفرنسية ولدي حصة بعد قليل، هي صعبة نوعا ما لكن متحمسا لدراستها والاندماج مع اللاعبين والجهاز الفني".

وتابع: "بداية مسيرتي في عمر 9 سنوات كانت في مركز المهاجم، لكن بعد ذلك تغير مركزي وصرت ألعب كمدافع".

واختتم: "المهارات التي اكتسبتها من مركزي القديم قادتني بعد ذلك".