ثلاثي المنتخب ينتظمون في تدريبات الزمالك بيكنيا استعدادًا لمواجهة الشرطة

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أحمد جودة - القاهرة - انتظم أحمد مصطفى "زيزو" وناصر ماهر ومحمد شحاتة ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت عصر اليوم الخميس، على ملعب "بوليس ساكو" في كينيا، استعدادًا لمواجهة الشرطة الكيني ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

انتظام زيزو وناصر وشحاتة في تدريبات الزمالك

خاض الثلاثي التدريبات الجماعية بصورة طبيعية، بعد حصولهم على راحة من مران الأمس بالقاهرة، عقب عودتهم صباح أمس الأربعاء مع بعثة منتخب مصر من بوتسوانا بعد خوض مباراة التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وكانت بعثة الفريق وصلت إلى كينيا صباح اليوم استعدادًا لمواجهة الشرطة الكيني، وحرص مسؤولو السفارة المصرية على استقبال البعثة.

ويترأس أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بعثة الفريق الأبيض في كينيا.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني الثالثة عصر يوم السبت المقبل، على ملعب نيايو الوطني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

