نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من ضياء السيد عقب انضمامه لفريق مودرن سبورت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر ضياء السيد مهاجم فريق المنصورة السابق عن سعادته عقب إنضمامه لفريق مودرن سبورت ضمن خطة التطوير ودعم الفريق بعناصر مميزة من أجل المنافسة على البطولات الموسم المقبل.

ضياء السيد: أتشرف بانضمامي لفريق مودرن سبورت

قال ضياء السيد خلال تصريحاته للمركز الإعلامي بالنادي: "خطوة جديدة، وتحد جديد مع نادي كبير، أتشرف بإنضمامي لفريق مودرن سبورت، فريق يستحق التواجد وسط الأربعة الكبار في مصر".

وتابع الوافد الجديد لصفوف فريق مودرن سبورت: " منظومة كبيرة وإحترافية، كل شيء هنا بنظام، سعيد بتواجدي هنا وسط زملائي، وسوف نبذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق الألقاب الموسم المقبل".

وتألق ضياء السيد صاحب ال٢٣ عاما بقميص فريق المنصورة المواسم الماضية وأحرز العديد من الأهداف المؤثرة.