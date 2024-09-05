عاجل.. إحالة إمام عاشور نجم الأهلي إلى المحاكمة

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أحمد جودة - القاهرة - حددت محكمة جنح الشيخ زايد، أولى جلسات محاكمة اللاعب إمام عاشور فى واقعة التعدى على فرد أمن داخل مول بالشيخ زايد، فى الأول من شهر أكتوبر المقبل.

إحالة إمام عاشور نجم الأهلي إلى المحاكمة

كانت أخلت نيابة الشيخ زايد، سبيل إمام عاشور لاعب النادى الأهلى بكفالة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه فى واقعة التعدى على فرد الأمن بمول تجارى بالضرب، وواجهته النيابة بالفلاشة المقدمة من فرد الأمن المجنى عليه، التى ترصد دخوله المول رفقة 15 شخصا آخرين.

ووجهت النيابة لـ«عاشور»، اتهاما بالتعدى على فرد الأمن وإحداث إصابته، فرد على الاتهام، قائلا: أن الواقعة عبارة عن شد وجذب أدت إلى سقوط فرد الأمن على الأرض.

وأضاف إنه أن تلقى اتصالا من زوجته ياسمين حافظ، لتخبره بأنه مجموعة شباب تحرشوا بها، وحضر إلى المول إثر قولها له أن الأمن لم يتدخل، وشعر بضيق بسبب منعه من الدخول.

وأفاد أنه شد التليفون المحمول الذى كان بحوزة فرد الأمن المجنى عليه لقيامه بتصويره، أثناء تواجده وآخرين بالمكان، لرغبته فى رؤية الأشخاص الذين قالت زوجته إنهم تحرشوا بها.