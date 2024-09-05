ماذا يفعل منتخب مصر في غياب محمد عبد المنعم قبل لقاء الرأس الأخضر؟

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أحمد جودة - القاهرة - يغيب محمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي عن منتخب مصر في مباراته المقبلة ضد نظيره منتخب الرأس الأخضر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

وتأكد عدم انضمام المدافع محمد عبد المنعم إلى معسكر منتخب مصر المقرر خلال فترة التوقف الدولية لشهر سبتمبر 2024، بناءً على طلب اللاعب وناديه نيس الفرنسي.

ويعد عبدالمنعم من الركائز الرئيسية في منتخب مصر خلال الفترة الأخيرة وغيابه عن الفراعنة في مباراة الرأس الأخضر سيكون مؤثر على أداء دفاع المنتخب رغم وجود البدائل المناسبة.

وستقام مباراة منتخب مصر ضد نظيره منتخب الرأس الأخضر في تمام العاشرة مساء غدًا الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات المجموعة الثالثة مع بوتسوانا وموريتانيا.

أرقام منتخب مصر في غياب محمد عبد المنعم

ولم يغيب محمد عبد المنعم عن مباريات منتخب مصر منذ ظهوره الأول مع الفراعنة في ديسمبر 2021، سوى في 6 مباريات فقط، حقق منتخبنا الفوز في مباراتين وخسر 4 مباريات في غياب اللاعب.

أول مباراة غاب فيها محمد عبدالمنعم كانت ضد السنغال في جولة الحسم بتصفيات كأس العالم 2022، وخسر الفراعنة بركلات الترجيح 3-1، بعدما تبادل الفريقين الفوز 1-0 في مباراتي الذهاب والإياب ليتأهل أسود التيرانجا للمونديال.

بينما غياب عبدالمنعم الثاني كان في مباراة منتخب مصر ضد إثيوبيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا وخسر الفراعنة 2-0.

وغاب مجددًا مدافع الأهلي السابق عن منتخب مصر في مباراة ودية ضد كوريا الجنوبية في يونيو 2022 وخسر الفراعنة بنتيجة 4 – 1، كما غاب عن خسارة المنتخب وديا ضد تونس 3-1.

بينما حقق منتخبنا الوطني انتصارين فقط في غياب عبدالمنعم وكان في مباراتين وديتين ضد بلجيكا وفاز 2-1، وضد جنوب السودان وفاز الفراعنة بثلاثية نظيفة.