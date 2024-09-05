نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. نجم جديد ينضم لـ إمام عاشور في قائمة إصابات الأهلي (تفاصيل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى النادي الأهلي المصري ضربة موجعة جديدة بإصابة أحد لاعبيه، عقب إعلان خروج إمام عاشور، لاعب خط الوسط، من معسكر منتخب مصر بسبب معاناته من آلام شديدة في الركبة.

إصابة يوسف أيمن الوافد الجديد

تعرض المدافع يوسف أيمن، الذي انضم حديثًا للنادي قادمًا من الدحيل القطري، لإصابة في الركبة نتيجة كدمة قوية خلال مشاركته في التدريبات خلال الساعات الماضية. ويجري حاليًا يوسف أيمن فحوصات طبية وأشعة لتحديد مدى خطورة إصابته، وفقًا لمصدر داخل النادي الأهلي.

وقد انضم يوسف أيمن إلى صفوف الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، دون بند يتيح للنادي شراء عقده، مع وجود إمكانية لتمديد الإعارة لشهرين إضافيين للمشاركة في كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية بعد انتهاء الموسم.

ويستعد الأهلي المصري لمواجهة فريق جورماهيا الكيني في مباراة الذهاب من دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها يوم 15 سبتمبر الجاري.