نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| صدمة لبيراميدز.. كولر يمنح الأهلي الضوء الأخضر لحسم هذه الصفقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي، قراره بشأن انضمام مصطفى زيكو لاعب زد إلى صفوف القلعة الحمراء وذلك في فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

كولر يوافق على ضم مصطفى زيكو

انتظر مسؤولو الأهلي، الضوء الأخضر من كولر بشأن إمكانية ضم مصطفى زيكو الذي قدم مستوى جيد مع زد في الموسم الماضي، ودخل أيضًا اهتمامات زد.

وحسب برنامج "الماتش" فإن كولر قد وافق على التعاقد مصطفى زيكو من زد، وأعطى الضوء الأخضر لمسؤولي النادي لحسم الصفقة.

ويمنح نادي، الأولوية لصالح الأهلي في إبرام الصفقات من الجانبين بسبب العلاقة الممتازة بين إداراتي الناديين.

وكان الأهلي قد أعلن بشكل رسمي عن ضم 4 صفقات جديدة وهم؛ القطري يوسف أيمن والثنائي المغربي يحيى عطية الله واللاعب المحلي عمر الساعي من الإسماعيلي.

ويعطي مصطى زيكو، حال انضمامه، إضافة هجومية لفريق الأهلي وخيار متاح أمام كولر في مركزي المهاجم والجناح.