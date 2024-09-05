عاجل.. إمام عاشور يغادر معسكر منتخب مصر قبل مواجهة كاب فيردي

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أحمد جودة - القاهرة - اضطر إمام عاشور لاعب وسط الأهلي، لمغادرة معسكر منتخب مصر قبل ساعات من مواجهة كاب فيردي المنتظرة في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

إمام عاشور خارج معسكر المنتخب للإصابة

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم، عبر بيان رسمي، أن إمام عاشور غادر المعسكر الحالي بسبب الإصابة.

واشتكي إمام عاشور، من آلام في الركبة خلال بداية مران منتخب مصر، ليفضل الجهاز الفني بالتنسيق مع نظيره الطبي بقيادة دكتور محمد أبو العلا إراحة اللاعب.

واستقر الجهازان الفني والطبي على إعفاء إمام عاشور من معسكر المنتخب الوطني الحالي حتى لا تتفاقم إصابته.

ويستعد منتخب مصر، لمواجهة كاب فيردي، غداً الجمعة 6 سبتمبر، في إطار مباريات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.

وتقام مباراة منتخب مصر مع كاب فيردي، غداً الجمعة، في تمام العاشرة مساءً، على استاد القاهرة الدولي.