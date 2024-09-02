نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد فالنسيا بالجولة 5 في الدوري الإسباني في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد لمواجهة نظيره فريق فالنسيا يوم الأحد القادم الموافق 15 سبتمبر الحالي بستاد سيفيتاس ميتروبوليتانو في لقاء هام بينهم ضمن منافسات الجولة 5 من الدوري الإسباني.
موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد فالنسيا
وتنطلق صافرة بداية مباراة أتلتيكو مدريد وفالنسيا مساء الأحد في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 11:00 بتوقيت أبوظبي.
ترتيب أتلتيكو مدريد وفالنسيا
ويحتل الاتلتي المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا برصيد 8 نقاط بعد تحقيق فوزين وتعادلين ولم يخسر بينما يأتي نظيره فالنسيا في المركز العشرين وقبل الأخير برصيد نقطة حيث تعادل وهزم 3 مرات ولم ينتصر.
القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وفالنسيا
تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات
تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.
تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات
تردد 11054.
- أفقي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.