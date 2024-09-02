نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد كاب فيردي في تصفيات أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يستعد منتخب مصر الوطني لمواجهة نظيره فريق كاب فيردي بالجولة الأولي فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم إفريقيا بالمغرب 2025.

تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد كاب فيردي

ومن المتوقع أن يبدٱ منتخب مصر هذه المباراة بتشكيل مكون من: محمد الشناوي، أحمد فتوح ومحمد عبد المنعم وأحمد حجازى ومحمد هانى وحمدى فتحى ومروان عطية وإمام عاشور وعمر مرموش وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد.

موعد مباراة منتخب مصر وكاب فيردي

تنطلق هذه المباراة فى تمام العاشرة مساء يوم الأحد 6 سبتمبر المقبل، على ستاد القاهرة الدولى

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد كاب فيردي

ومن المقرر أن تذاع على شبكة قنوات بين سبورت الناقل الرسمي لمباريات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.