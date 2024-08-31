نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يقيد عمر الساعي في القائمة الإفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام النادي الأهلي بقيد الوافد الجديد عمر الساعي الوافد الجديد للقلعة الحمراء في قائمة الفريق الأحمر الإفريقية للموسم المقبل.

الأهلي يقيد عمر الساعي في القائمة الإفريقية

وأتم النادي الأهلي اتفاقه اليوم مع الإسماعيلي على ضم عمر الساعي إلى صفوفه بعقد مدته ٥ مواسم.

ووقع الساعي على عقود الانتقال للنادي الأهلي، كما تسلم النادي الأحمر الاستغناء الخاص باللاعب من نظيره الإسماعيلي.

وكلفت صفقة انتقال الساعي إلى النادي الأهلي خزينة النادي الأحمر مبلغ ٥٠ مليون جنيه بالإضافة إعارة ٣ لاعبين إلى الإسماعيلي.