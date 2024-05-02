نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الإسماعيلي.. موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الأهلي فوزا ثمينا على الإسماعيلي، وذلك ضمن منافسات الجولة العشرون من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".



واستطاع المارد الأحمر الانتصار بهدفين مقابل هدف ليعود للانتصارات المحلية بعد غياب.



موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري



ويستعد الأهلي لاستكمال مواجهاته المؤجلة، وذلك بمواجهة هامة أمام الجونة السبت المقبل.

وتنطلق المواجهة في تمام السابعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية على استاد القاهرة الدولي.



ويسعى الأهلي من أجل حصد النقاط الثلاث في كافة المباريات المؤجلة، للاقتراب من صدارة جدول الترتيب وحصد اللقب.



القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجونة في الدوري



تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة الدوري المصري في الشرق الأوسط.

