نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصفقة المستعصية.. برشلونة يراقب موقف "مايسترو" باريس سان جيرمان لضمه في يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحاول إدارة نادي برشلونة الإسباني في الفترة الحالية، رصد العديد من الصفقات الممكنة، لتدعيم صفوف العملاق الكتالوني، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير المقبل.

وتضع الإدارة الكتالونية، أحد نجوم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، على أولوية التعاقدات القادمة، بعد محاولة ضمه في السنوات الماضية.

- برشلونة يراقب رويس

وأكد عبد الله بولمة، مذيع برنامج فرانس بلو باريس في تصريحاته عن اللاعب: ‘‘رغم تسجيله هدف رائع أمام ستراسبورج، إلا أن سجل اللاعب لم يشهد داخل باريس، أي مساهمات تذكر حتى الآن، مما قد يقرب رحيله عن حديقة الأمراء في انتقالات يناير القادمة".

وأردف:‘‘ في حالة استمرار الوضع كهذا، سوف يكون من الجيد على برشلونة، الظهور مجددا في مفاوضات اللاعب، خاصة وأن اللاعب يتمتع بطريقة لعب البارسا، التي تعشقه الجماهير".

وأختتم:‘‘يمكنه تكوين ثنائية رائعة مع الهولندي دي يونج، وسيساعد جوندوجان في تحرير مركزه، بجانب أنه سيكون مميز للغاية بجانب بيدري‘‘.

