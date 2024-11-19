شكرا لاهتمامك لمعرفة أحدث إصدارات Samsung.. تعرف على مواصفات وسعر هاتف سامسونج s25 ultra والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

يهتم الكثير من المواطنين للتعرف على مواصفات وسعر هاتف سامسونج s25 ultra، حيث أنه أحدث إصدارات شركة سامسونج، وتعد واحدة من كبرى شركات الهواتف المحمولة في العالم، تحرص على تقديم هواتف بمواصفات عالمية وبأسعار تنافسية، ومن خلال موقعنا إقرأ نيوز سنتعرف على سعر هاتف s25 ultra الجديد ومواصفاته.

s25 ultra

سننقل لكم مواصفات هاتف سامسونج s25 ultra الجديد:

يأتي بشاشة من النوع LTPO، وبتقنية AMOLED 2X، وحجمها بلغ 6.8 بوصة، كما تدعم الشاشة تحديث 120Hz بدرجة سطوع 2600.

يأتي الهاتف بأربع كاميرات خلفية بدقة 200 و 10 و 50 و 50 ميجا بيكسل.

نوع بطارية الهاتف ليثيوم أيون وهو من اجود أنواع البطاريات في السوق، وسعتها 5000 مللي أمبير.

يتوفر بعدة مساحات للتخزين تشمل:

256 جيجابايت مع 16 جيجابايت ذاكرة عشوائية.

512 جيجابايت مع 16 جيجابايت ذاكرة عشوائية.

1 تيرا بايت مع 16 جيجابايت ذاكرة عشوائية.

256 جيجابايت مع 16 جيجابايت ذاكرة عشوائية. 512 جيجابايت مع 16 جيجابايت ذاكرة عشوائية. 1 تيرا بايت مع 16 جيجابايت ذاكرة عشوائية. يدعم الهاتف خاصية الشحن السريع بمعدل 45 واط .

وزن الهاتف 219 جرام.

أتيح الهاتف باللون الأسود التيتانيوم.

يدعم الهاتف بصمة الوجه والإصبع.

يأتي بنظام تشغيل الهاتف اندوريد 15.

الهيكل الخارجي للهاتف يتكون من البلاستيك المقوي المضاد للكسر.

شبكات الجيل يدعم الهاتف شبكات الجيل من الجيل الثاني 2G والجيل الثالث 3G والجيل الرابع 4G حتى الجيل الخامس 5G.

يدعم تقنية استخدام شريحتين اتصال من نوع Nano Sim.

لا يدعم وجود سماعات خارجية

الهاتف مقاوم للماء و الغبار.

لا يدعم الهاتف خاصية وضع كارت ميموري لزيادة مساحة التخزين.

يأتي بمنفذ ال USB كما جاء الهاتف بسعة 3.2 ونوعها Type C.

يدعم الهاتف تقنية ال GPS.

أسعار هاتف s25 ultra

أسعار s25 ultra في الأسواق العربية تتمثل في الآتي:

تتراوح أسعار الهاتف ما بين 35,000 و40,000 جنيه مصري في الأسواق المصرية.

تتراوح أسعار الهاتف ما بين 4,500 و5,000 ريال سعودي في الأسواق السعودية.

تتراوح أسعار الهاتف ما بين 4,400 و4,900 درهم إماراتي في الأسواق الإماراتية.