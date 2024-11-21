نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دياموند بو عبود في ضيافة "أسرار النجوم" مع إنجي علي.. الليلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل الفنانة اللبنانية دياموندا بو عبود، اليوم الخميس الموافق 21 نوفمبر، ضيفة في برنامج "أسرار النجوم"، الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي، عبر إذاعة الراديو "نجوم إف إم"، ومن المقرر أن تكشف خلال اللقاء عن الكثير من الأسرار المتعلقة بحياتها الخاصة وبداياتها الفنية، وكواليس آخر أعمالها الفنية.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ "نجوم إف إم"، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" البوستر الرسمي للحلقة، وأرفقت به تعليقًا:" الفنانة دياموند بو عبود هتكون ضيفتنا يوم الخميس في برنامج أسرار النجوم بكرة الساعة 8 بالليل".

منشور نجوم إف إم

آخر أعمال دياموند بو عبود

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة دياموند بو عبود الفنية، هو مشاركتها في فيلم "حسن المصري" بطولة الفنان أحمد حاتم، والذي تم عرضه مؤخرًا بدور العرض السنينمائية.

أبطال وصناع "حسن المصري"

وقام ببطولة الفيلم عدد كبير من نجوم الفن،أبرزهم: أحمد حاتم، لينا صوفيا، دياموند بو عبود، مراد مكرم، فريال يوسف، والفيلم قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر ومن إخراج سمير حبشي، وبجانب شركة أفلام مصر العالمية يُشارك في إنتاج الفيلم شركات نيوسينشري، سينرجي، يونايتد بروس ستوديوز، وأوسكار للتوزيع ودور العرض.