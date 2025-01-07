كيفية الإبلاغ عن فقدان جواز السفر عبر أبشر: الجوازات توضح

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رياض - احمد صلاح - يعتبر جواز السفر السعودي من أهم الوثائق لدى المواطنين،والذي من خلاله يمكنهم التنقل خارج المملكة،والكثير من المواطنين قد يتعرض إلى فقدان جواز السفر الخاص به،ولكن لا يعرفون كيف يكون التصرف في حالة فقدانه،وأولى هذه الخطوات هو عمل بلاغ إلى الجهات الرسمية المعنية بذلك،وقد أعلنت الإدارة العامة للجوازات أن الإبلاغ عن فقدان الجواز السعودي،سواء كان مفقوداً أو مسؤوقاً أو تالفاً هو أمر إجباري،وعلى جميع المواطنين الالتزام بالتعليمات منعاً من التعرض للمساءلة القانونية.

كيفية الإبلاغ عن فقدان جواز السفر إلكترونياً عبر منصة أبشر

في هذا السياق أعلنت الإدارة العامة للجوازات أنه يمكن تقديم بلاغ عن فقدان جواز السفر السعودي إلكترونياً من خلال منصة أبشر وذلك يكون من خلال الخطوات التالية:-

١- الدخول إلى منصة أبشر من هنا.

٢- بعد ذلك يتم تسجيل الدخول عن طريق إسم المستخدم وكلمة المرور.

٣- ثم بعد ذلك يتم الانتقال إلى قسم خدماتي من الصفحة الرئيسية.

٤- ثم بعد ذلك إختيار خدمة الجوازات.

٥- ثم يتم الضغط على فقدان جواز السفر السعودي.

٦- بعد ذلك يتم تسجيل كافة البيانات المطلوبة،ثم يتم إرسال البلاغ.