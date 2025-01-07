انت الأن تتابع خبر تقلبات جوية حادة على بعض مناطق المملكة العربية السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حالة من التقلبات الجوية الشديدة تشهدها بعض مناطق المملكة العربية السعودية،حيث هناك ظواهر جوية ممطرة ورياح قوية،حيث من المتوقع هطول أمطار رعدية غزيرة إلى متوسطة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد والرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق المدينة المنورة وحائل والحدود الشمالية والجوف وتبوك،كما أن هناك فرصة لتكون الضباب على أجزاء من نفس تلك المناطق،في حين أن الرياح تكون نشطة تحد مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق القصيم ومكة المكرمة والرياض،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف بالتفصيل على درجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية.

بيان درجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية

نعرض لكم الآن بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية وهي كالتالي:-