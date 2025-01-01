ولي العهد يهنئ رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان بذكرى استقلال بلاده

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أحمد جودة - القاهرة - بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.



وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لسيادته، ولحكومة وشعب جمهورية السودان الشقيق المزيد من الأمن والاستقرار.