نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كل ما تريد معرفته عن تذاكر مترو الرياض 1446: الأسعار والفئات وكيفية الحجز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت الشركة المشغلة لمشروع مترو الرياض أولى رحلات المترو يوم الأربعاء 27 نوفمبر 1446، مما يمثل خطوة كبيرة نحو تحسين خدمات النقل العام في العاصمة. مع بدء التشغيل الرسمي، تم الإعلان عن أسعار التذاكر وفئاتها المختلفة لتناسب احتياجات كافة الركاب. إليكم تفاصيل الأسعار وكيفية حجز التذاكر إلكترونيًا.

فئات وأسعار تذاكر مترو الرياض

تتنوع أسعار تذاكر مترو الرياض لتلبي احتياجات الركاب المختلفين من حيث مدة الاستخدام، وتفاصيل الأسعار كالتالي:

تذكرة ساعتين: يمكن شراؤها مقابل 4 ريالات فقط.

يمكن شراؤها مقابل 4 ريالات فقط. تذكرة ثلاثة أيام: تُتاح بسعر 20 ريالًا سعوديًا.

تُتاح بسعر 20 ريالًا سعوديًا. تذكرة سبعة أيام: يبلغ سعرها 40 ريالًا سعوديًا.

يبلغ سعرها 40 ريالًا سعوديًا. تذكرة شهرية (30 يومًا): تُباع بسعر 140 ريالًا سعوديًا.

تُباع بسعر 140 ريالًا سعوديًا. الدخول المجاني للأطفال: يُسمح للأطفال دون سن الست سنوات بالدخول مجانًا.

طريقة حجز تذاكر مترو الرياض إلكترونيًا

يمكن للمسافرين حجز تذاكر مترو الرياض بسهولة باستخدام تطبيقات مخصصة، مثل تطبيق "درب" أو "حافلات الرياض"، وذلك عبر الخطوات التالية:

تحميل التطبيق: قم بتنزيل التطبيق المناسب (درب أو حافلات الرياض) من المتجر الإلكتروني. تسجيل الدخول: ادخل إلى حسابك باستخدام بياناتك الشخصية. اختيار الخدمة: حدد خيار "مترو الرياض" ثم اختر المسار المطلوب. إدخال بيانات التذكرة: أدخل نوع التذكرة، عددها، ومعلومات الرحلة. الدفع الإلكتروني: اختر وسيلة الدفع المناسبة (مثل البطاقة البنكية) وأكمل عملية الدفع. استلام التذكرة: بعد تأكيد الدفع، ستكون التذكرة جاهزة للاستخدام.

مزايا استخدام مترو الرياض

توفير الوقت: شبكة المسارات تغطي مناطق واسعة، مما يضمن وصولًا أسرع إلى الوجهات المختلفة.

شبكة المسارات تغطي مناطق واسعة، مما يضمن وصولًا أسرع إلى الوجهات المختلفة. تكلفة مناسبة: توفر التذاكر خيارات متعددة تلائم كافة الميزانيات.

توفر التذاكر خيارات متعددة تلائم كافة الميزانيات. خدمات مريحة: توفر عربات المترو تجربة مريحة ومجهزة بأحدث التقنيات.

توفر عربات المترو تجربة مريحة ومجهزة بأحدث التقنيات. صديقة للبيئة: يقلل المترو من انبعاثات الكربون بفضل تقنياته الصديقة للبيئة.

أهمية مترو الرياض في تحسين النقل العام

مع تشغيل مترو الرياض، أصبح التنقل في العاصمة أكثر سهولة وكفاءة. يُعد هذا المشروع جزءًا من رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة ودعم البنية التحتية للنقل.