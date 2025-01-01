مجمع الملك سلمان للُّغة العربيَّة يُطلق "معجم مصطلحات الخطوط الحديدية"

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أحمد جودة - القاهرة - أطلق مجمع الملك سلمان العالمي للُّغة العربيَّة بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل ممثلة بوكالة النقل السككي والخطوط الحديدية السعودية "سار"، معجم مصطلحات الخطوط الحديدية، وذلك في إطار جهود المجمع الرائدة لتوحيد المصطلحات على مستوى القطاعات، بما فيها المصطلحات المتداولة في قطاع الخطوط الحديدية، وتعزيز التواصل بين المختصين في هذا المجال.

ويهدف معجم مصطلحات الخطوط الحديدية إلى تعزيز الفهم، وتوحيد المرجعية العلمية للمصطلحات المستخدمة في مجالات الخطوط الحديدية المختلفة، ودعم جهود التطوير في القطاع عبر توفير لغة موحدة تُعزِّز كفاءة العمل، وتقلِّل الالتباس في استخدام المصطلحات الفنيَّة.

ويُمثِّل المعجم إضافة مهمة إلى المكتبة اللُّغوية العربيَّة؛ حيث يضم نحو (700) مصطلحٍ متخصصٍ في مجالات الخطوط الحديدية المختلفة، ويشتمل على تعريفات دقيقة لكل مصطلح وترجمته إلى اللغة الإنجليزية، بما يُسهم في تسهيل الفهم المشترك بين العاملين في القطاع محليًّا ودوليًّا، فضلًا عن دعم الجهود الرامية إلى تعزيز حضور اللغة العربية في الميادين العلميَّة والتقنيَّة.

وأكَّد الأمين العام لمجمع الملك سلمان العالمي للُّغة العربيَّة الدكتور عبد الله بن صالح الوشمي، أهمية هذا المعجم في تعزيز قدرة اللغة العربية على التفاعل مع التخصصات الحديثة، قائلًا: "إنَّ إطلاق معجم مصطلحات الخطوط الحديدية يُمثِّل خطوة مهمَّة نحو تعزيز مكانة اللُّغة العربيَّة في القطاعات التقنيَّة المتقدِّمة، ويعكس حرص المملكة على جعل اللغة العربية أداة فعَّالة في تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات".

وبين أن هذا المشروع هو مثال حي على التعاون المثمر بين المجمع والقطاعات المختلفة في المملكة، ويُمثِّل في الوقت ذاته دعوة إلى جميع الجهات المعنية لتوحيد المصطلحات، وتطوير أدوات معرفية تُسهم في الارتقاء بالقطاع، وتوسيع نطاق استخدام اللغة العربية في بيئات عمل متطورة.

وتبرز أهمية "المعجم" بوصفه مشروعًا مشتركًا يحمل هُوية مميزة، تتضمن شعارات للجهات الثلاث المشاركة فيه، وهي: (مجمع الملك سلمان العالمي للُّغة العربيَّة، والهيئة العامة للنقل، والخطوط الحديدية السعودية "سار")، وهو ما يعكس عمق التعاون الإستراتيجي بين الأطراف المشاركة، ويعكس توجُّه "المجمع" للعمل المشترك، وحثُّ الجهات الأخرى على تطوير معاجم متخصصة مستقبلًا، وتقديم أدوات معرفية تخدم مختلف القطاعات باحترافية ودقة.

يُذكر أنَّ مجمع الملك سلمان العالمي للُّغة العربيَّة يواصل العمل على مبادرات نوعيَّة تعزِّز الريادة العالمية للغة العربية، وتُسهم في نشر الثقافة السعودية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتطوير الكوادر البشرية والارتقاء بالمحتوى المعرفي والتقني.