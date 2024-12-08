نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهات قوية في صراع الصدارة بدوري الأولى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق غدًا منافسات الجولة الـ 13 من دوري أندية الدرجة الأولى للمحترفين، التي تستهل منافساتها بإقامة 3 مباريات، حيث يلتقي الزلفي مع العين، الجبلين مع النجمة، وجدة مع الفيصلي.

ويستقبل الزلفي ضيفه العين سعيًا لاستعادة الانتصارات، إذ يحل الفريق في المركز الـ13 برصيد 13 نقطة، بينما يحل العين في المركز الـ17 برصيد 10 نقاط، ويبحث عن مواصلة نتائجه الإيجابية للهروب من منطقة الهبوط.

ويحل النجمة ضيفًا على الجبلين بحثًا عن مواصلة الانتصارات وتعزيز موقعه في المركز الثالث الذي ينفرد به برصيد 22 نقطة بفارق 4 نقاط عن الصدارة، بينما يبحث الجبلين عن الفوز الغائب منذ 3 جولات إذ يحل الفريق عاشرًا برصيد 15 نقطة، بينما يستقبل جدة صاحب المركز السادس برصيد 20 نقطة ضيفه الفيصلي صاحب المركز الـ 15 برصيد 11 نقطة والباحث عن فوز غائب منذ 8 جولات.

وتتواصل الثلاثاء منافسات الجولة حيث يلتقي الباطن مع أحد، نيوم مع العربي، والعدالة مع الطائي.

ويستقبل الباطن صاحب المركز الـ16 برصيد 11 نقطة ضيفه أحد الذي يحل في المركز الأخير برصيد 7 نقاط والذي تمكن في الجولة الماضية من تسجيل فوزه الثاني بحثًا عن الهروب من منطقة الهبوط.

ويلتقي نيوم المتصدر بـ 26 نقطة ضيفه العربي صاحب المركز الخامس بـ21 نقطة في مباريات الجولة، حيث يسعى نيوم لمواصلة انتصاراته وتعزيز الصدارة التي ينفرد بها بفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه وله مباراة مؤجلة، بينما حقق العربي 13 نقطة في آخر 5 مباريات ويسعى لمواصلة انطلاقته وتعزيز موقعه بين الكبار، فيما يستقبل العدالة ضيفه الطائي في مباراة قوية عطفًا على موقع الفريقين في جدول الترتيب، إذ يحل العدالة في المركز الثامن برصيد 19 نقطة ينما يحل الطائي رابعًا برصيد 21 نقطة.

وتختتم الأربعاء منافسات الجولة حيث يلتقي الجندل مع أبها، الحزم مع الجبيل، والصفا مع البكيرية.

ويبحث الجندل صاحب المركز الـ12 برصيد 14 نقطة عن استعادة الانتصارات عندما يستقبل ضيفه أبها الساعي للعودة إلى مراكز المقدمة بعدما رفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز السابع، في حين يستقبل الحزم صاحب المركز الثاني برصيد 23 نقطة ضيفه الجبيل صاحب المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة، حيث يسعى كل منهما لاستعادة الانتصارات بعد سلسلة من النتائج السلبية في الجولات الأخيرة، كما يستقبل الصفا صاحب المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة ضيفه البكيرية صاحب المركز التاسع برصيد 15 نقطة حيث يبحث الفريقان عن طريق الانتصارات بعد خسارة كل منهما في آخر جولتين