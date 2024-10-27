شكرا لاهتمامك لمعرفة نزول دفعة 35 الضمان الاجتماعي المطور وحقيقة زيادة 1000 ريال والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

أكثر البرامج التي تدعم شريحة كبيرة من المواطنين كما انه يعمل على توفير حياة كريمة ومستوى ملائم أمام كافة الأشخاص المقبولين، حيث انه يسهل التعرف على موعد الصرف بعد التقديم ومن خلال مقالنا سنتعرف على نزول دفعة 35 الضمان الاجتماعي المطور وحقيقة زيادة 1000 ريال.

موعد صرف دفعة 35 الضمان المطور

تم التصريح من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن موعد صرف دفعة 35 من الضمان الاجتماعي المطوروهو 31 أكتوبر 2024، فيما أن الدفعة الجديدة لا تشمل أي زيادات كما أن الزيادة الوحيدة التي تم الإعلان عنها بأمر من الملك سلمان بن عبد العزيز.

كيفية الاستعلام عن أهلية الضمان المطور

يمكنك الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور في المملكة العربية السعودية، من خلال: