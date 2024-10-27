شكرا لاهتمامك لمعرفة التسجيل في قفة رمضان 2025 والشروط اللازمة للحصول على المنحة والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

أعلنت الحكومة الجزائرية، بهدف مساعدة المواطنين الأكثر احتياج في شراء مستلزمات شهر رمضان المبارك، وسيتم صرف هذا المبلغ قبل بداية شهر رمضان مباشرة، ومن خلال مقالنا سنتعرف على التسجيل في قفة رمضان 2025 والشروط اللازمة للحصول على المنحة.

تسجيل في قفة رمضان 2025

الدخول إلى موقع وزارة الداخلية والجامعات المحلية في الجزائر.

سجل الدخول إلى الموقع.

اضغط على خيار منحة رمضان.

يرجى تسجيل معلومات المتقدم للحصول على قفة رمضان.

تحميل جميع المستندات المطلوبة على الموقع، وهي شهادة تثبت الدخل الشهري للمتقدم وصورة من بطاقته الشخصية.

اضغط على أيقونة إرسال الطلب.

الشروط المطلوبة للتسجيل في قفة رمضان 2025

يكون المتقدم لديه جنسية البلاد الجزائرية.

ألا يكون عليه أي حكم قضائي سابق.

ألا يكون لدى المتقدم أي ممتلكات عقارية أو أراضي.

يجب أن يكون المتقدم مسلم ويملك شهادة تثبت سلوكه الحسن.

أن يكون المتقدم غير حاصل على أي دخل شهري ثابت؟

تقديم نسخة من بطاقة الهوية الوطنية وشهادة ميلاد المتقدم بالإضافة إلى صورة شخصية.

الالتزام بالموعد المحدد للتقديم من قبل الحكومة الجزائرية.

ما هي اهم المستندات المطلوبة للتقديم على منحة قفة رمضان 2025