انت الأن تتابع خبر الفرنسي هيرفي رينارد يتولى رسميا تدريب المنتخب السعودي والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - في خطوة تمهد الطريق لمستقبل مشرق للمنتخب السعودي، أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم السبت، عن عودة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد لتولي قيادة الفريق الوطني الأول.
- تأتي هذه العودة بعد تجربة سابقة ناجحة امتدت من 2019 إلى 2023، حيث ترك رينارد بصمته في تاريخ "الأخضر" من خلال قيادته في عدد من البطولات الهامة. مع استعداد المنتخب لاستحقاقات جديدة، تتجه الأنظار نحو رينارد وما سيضيفه من خبرات ورؤية استراتيجية لتعزيز أداء الفريق في الساحة الدولية.
هيرفي رينارد يتولى رسميا تدريب المنتخب السعودي
- أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم السبت، عن عودة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد لتولي قيادة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم. تعتبر هذه العودة الثانية لرينارد بعد أن تولى تدريب "الأخضر" من 2019 حتى 2023، حيث حقق خلال تلك الفترة العديد من الإنجازات.
- خلال تجربته السابقة، قاد رينارد المنتخب السعودي في 41 مباراة ضمن تصفيات كأس العالم وكأس الخليج، وتمكن من تحقيق 20 انتصارًا و10 تعادلات، بينما تكبد الفريق 11 خسارة. تُعتبر هذه الأرقام مؤشراً على قدرة رينارد على تحقيق نتائج إيجابية، مما يعزز الآمال في تطوير أداء المنتخب في الفترات المقبلة.
- يرتبط اسم رينارد بتجارب ناجحة مع منتخبات أخرى، حيث قاد منتخب زامبيا للفوز بكأس أمم أفريقيا عام 2012 ومن ثم منتخب كوت ديفوار للفوز بالبطولة ذاتها في 2015. هذه الخبرات الدولية تُعتبر رصيدًا مهمًا، حيث يسعى المنتخب السعودي لتحقيق إنجازات جديدة على الساحة العالمية.
- مع عودته، يأمل المشجعون في رؤية تحسن ملحوظ في أداء "الأخضر"، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الرياضية الهامة. إن عودة رينارد تفتح آفاقًا جديدة للتطوير والنجاح، ومن المؤكد أن الجماهير ستتابع عن كثب ما سيقدمه المنتخب تحت قيادته.