الفرنسي هيرفي رينارد يتولى رسميا تدريب المنتخب السعودي

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رياض - احمد صلاح - في خطوة تمهد الطريق لمستقبل مشرق للمنتخب السعودي، أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم السبت، عن عودة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد لتولي قيادة الفريق الوطني الأول.

تأتي هذه العودة بعد تجربة سابقة ناجحة امتدت من 2019 إلى 2023، حيث ترك رينارد بصمته في تاريخ "الأخضر" من خلال قيادته في عدد من البطولات الهامة. مع استعداد المنتخب لاستحقاقات جديدة، تتجه الأنظار نحو رينارد وما سيضيفه من خبرات ورؤية استراتيجية لتعزيز أداء الفريق في الساحة الدولية.

هيرفي رينارد يتولى رسميا تدريب المنتخب السعودي