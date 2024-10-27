انت الأن تتابع خبر تغاير في سعر الجنيه السوداني أمام الريال السعودي والعملات اليوم الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت سوق العملة في السودان اليوم تغاير كبير في أسعار الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية،حيث هناك اختلاف في الأسعار من مدينة إلى أخرى ويصل الفارق إلي أكثر من ١٠٠ جنيه سوداني وخاصة بين المناطق الشرقية والمناطق الغربية،وهذا يؤثر بشكل كبير على الحالة العامة للسوق في البلاد.

الوضع الحالي الإقتصادي

تدهور كبير في الحالة الإقتصادية في السودان نتيجة ما يجري من أحداث عسكرية،حيث هناك إرتفاع كبير في أسعار السلع والمنتجات بطريقة كبيرة،مع وجود مخاوف كثيرة من الإنهيار الكبير في قيمة العملة في المستقبل،وهناك تحديات كبيرة يواجهها المواطنين في هذه الفترة العصيبة التى تمر بها البلاد.

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني

سجلت العملات الأجنبية ارتفاعاً كبيراً في تعاملات اليوم وكانت كالتالي:-

الدولار الأمريكي: ٢٧٠٠ جنيه سوداني.

اليورو: ٢٩٣٤.٧٨ جنيه سوداني.

الجنيه الاسترليني: ٣٥٠٦.٤٩ جنيه سوداني.

أسعار العملات العربية مقابل الجنيه السوداني

سجلت العملات العربية أرقام مرتفعة مقابل الجنيه السوداني وكانت كالتالي:-

الريال السعودي: ٧١٨.٠٨ جنيه سوداني.

الدرهم الإماراتي: ٧٣٥.٦٩ جنيه سوداني.

الريال القطري: ٧٤١.٧٥ جنيه سوداني.

الريال العماني: ٧١٠٥.٢٦ جنيه سوداني.

الدينار البحريني: ٧١٠٥.٢٦ جنيه سوداني.

الدينار الكويتي: ٨٧٠٩.٦٧ جنيه سوداني.

الجنيه المصري: ٥٥.٤١ جنيه سوداني.

وبعد عرض تلك الأسعار هذا يبين مدى الفارق الكبير بين العملة المحلية في السودان والعملات الخليجية مما يسبب ضغط كبير على الاقتصاد السوداني.

تحذيرات خبراء الإقتصاد

حذر خبراء الإقتصاد في السودان بأن إستمرار الأوضاع كما هي للسنة الثانية على التوالي

وهذا يؤدي إلى تفاقم مشكلات كبيرة وهي:-

زيادة معدلات الفقر.

ارتفاع معدلات التضخم.

إنخفاض مستمر في قيمة الجنيه السوداني.

انتشار معدل الجرائم.

التوقعات الاقتصادية المستقبلية