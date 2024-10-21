نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - "أمانة جدة" تُفعّل خدمة إلكترونية للاستعلام عن تعويضات الأحياء العشوائية لعام 1446 وتحديد قيمة التعويضات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت أمانة محافظة جدة عن إطلاق خدمة الاستعلام عن تعويضات الأحياء العشوائية المُزالة في إطار خطط التطوير الحضري لعام 1446، مما يتيح للمواطنين والمقيمين إمكانية الاطلاع على تفاصيل التعويضات المستحقة بكل سهولة. تهدف هذه الخطوة إلى تسهيل عملية التواصل مع المتضررين وضمان حصولهم على حقوقهم، في سياق الجهود المستمرة لتحسين البنية التحتية وتطوير المناطق غير المنظمة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 لتطوير المدن وتحسين جودة الحياة.

كيفية الاستعلام عن تعويضات الأحياء العشوائية في جدة

يمكن للمتضررين من إزالة الأحياء العشوائية في جدة الاستعلام عن قيمة التعويضات المستحقة عبر خطوات بسيطة إلكترونية، وهي كالتالي:

الدخول إلى الموقع الرسمي لأمانة جدة. اختيار خدمات الأمانة من القائمة الرئيسية، ثم الضغط على "تطوير المناطق العشوائية". تحديد خيار "تعويضات الإزالات" وملء البيانات المطلوبة. إدخال رقم الطلب والنقر على زر البحث لعرض التفاصيل الكاملة حول التعويض.

قيمة التعويضات المتعلقة بإزالة الأحياء العشوائية في جدة

تتنوع قيمة التعويضات وفقًا لنوع العقارات والمناطق المتأثرة:

الأراضي العشوائية : تتراوح قيمة التعويضات بين 1200 و1800 ريال سعودي لكل متر مربع.

: تتراوح قيمة التعويضات بين 1200 و1800 ريال سعودي لكل متر مربع. الأراضي السكنية المنظمة : تبدأ من 1800 ريال وتصل إلى 2500 ريال لكل متر مربع.

: تبدأ من 1800 ريال وتصل إلى 2500 ريال لكل متر مربع. الوحدات التجارية: تتراوح قيمتها بين 1600 و8000 ريال سعودي لكل متر مربع.

كيفية تقديم طلب التعويض

للمتضررين الراغبين في تقديم طلبات التعويض، يمكنهم اتباع الخطوات التالية: