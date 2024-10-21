نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العروبة يكتسب الاتفاق في ختام مباريات الجولة السابعة من دوري المحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كسب فريق العروبة مستضيفه الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدفين خلال مواجهتهما اليوم على ملعب نادي الاتفاق بالدمام، ضمن مباريات الجولة السابعة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

وسجل للعروبة الإسباني كرستيان تيو في الدقائق "12 - 84"، ويوهان غودموندسون في الدقيقة "74"، فيما أحرز أهداف الاتفاق البرازيلي جواو كوستا بالدقيقة 44، والهولندي فينالدوم في الدقيقة 45+11.

وبهذه النتيجة رفع العروبة رصيده إلى النقطة 10 في في المركز العاشر، في حين تجمد رصيد الاتفاق عند النقطة 10 في المركز التاسع