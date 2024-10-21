نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق أعمال ملتقى مستقبل القطاع غير الربحي في نسخته الثالثة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انطلقت اليوم في الرياض، أعمال ملتقى مستقبل القطاع غير الربحي في نسخته الثالثة تحت عنوان "التحول نحو تقنيات المستقبل"، الذي شهد توقيع 9 اتفاقيات تجاوزت قيمتها مئة مليون ريال، وذلك بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والمهتمين في القطاع غير الربحي.

وأقيمت 5 جلسات تحدث فيها نخبة من الخبراء في القطاع غير الربحي، من خلال نقل تجاربهم وقصص النجاح في هذا القطاع إضافة إلى تقديم آخر المستجدات في تقنيات المستقبل، والاستفادة منها في تحقيق مستهدفات القطاع غير الربحي، من خلال عشرين متحدثًا من أصحاب السمو والمعالي والمهتمين في قيادات القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية.

ويأتي الملتقى ضمن مستهدفات القطاع غير الربحي للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تعزيز دور هذا القطاع كأحد المساهمين الرئيسيين في الناتج المحلي. ويُعد إقامة ملتقى مستقبل القطاع غير الربحي إحدى المبادرات المهمة لتحقيق هذا الهدف الوطني.

يُذكر أن ملتقى مستقبل القطاع غير الربحي في نسخته الثالثة نُظِّم بمشاركة 13 من كبرى المنظمات غير الربحية، وتجاوز عدد المسجلين فيه 5 آلاف من المهتمين والمختصين، كما شارك في المعرض المصاحب 23 منظمة غير ربحية، وبلغ عدد الحضور الفعلي للملتقى أكثر من 1500 مشارك، فيما تابع الفعالية عبر البث المباشر على حسابات التواصل الاجتماعي أكثر من مئة ألف متابع