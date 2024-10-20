أمير نجران يستعرض الخطة التشغيلية لنادي منسوبي وزارة الداخلية بالمنطقة

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أحمد جودة - القاهرة -

استعرض الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، في مكتبه اليوم، الخطة التشغيلية لنادي منسوبي وزارة الداخلية بمنطقة نجران، وذلك في تقرير قدمه الرئيس التنفيذي لأندية منسوبي وزارة الداخلية، العقيد صالح بن بركة العتيبي.

وأعرب سموه عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، على اهتمامه بافتتاح أندية منسوبي الوزارة في المناطق كافة، ومنها منطقة نجران، مما يسهم في تهيئة بيئة صحية وتدريبية ورياضية لمنسوبيها