نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مزاد أبراج معاد بمكة المكرمة وكيفية المشاركة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة طيبة الخير للمزادات، بالتعاون مع مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، عن إقامة مزاد علني مميز للأبراج معاد السكنية والتجارية، وذلك تحت إشراف محكمة التنفيذ. سيتم إجراء المزاد يوم الإثنين، الموافق 28 أكتوبر 2024، بطريقة مبتكرة تجمع بين الحضور المباشر والمشاركة الإلكترونية.

تفاصيل الأبراج



تعتبر أبراج معاد من المشاريع العقارية الفريدة، حيث تقع في موقع استراتيجي بجوار الحرم المكي الشريف. تتميز هذه الأبراج بقربها من الطرق الرئيسية، مثل طريق الهجرة والدائري الثاني، وتمتد على مساحة واسعة تتجاوز 3000 متر مربع، مع إطلالات رائعة على حديقة المسفلة.

مميزات الموقع

تقع الأبراج على بُعد 1.3 كيلومتر فقط من الحرم المكي، مما يجعلها وجهة جذابة للحجاج والمعتمرين. يتوقع أن يكون الإقبال كبيرًا على هذه الأبراج نظرًا لموقعها الفريد وتصميمها المعماري العصري الذي يجمع بين الفخامة والرقي.

كيفية المشاركة في المزاد



يمكن للراغبين في المشاركة في المزاد الحضور شخصيًا إلى قاعة مكة الكبرى بمدينة مكة المكرمة، أو المشاركة عن بُعد عبر منصة الدال للمزادات الإلكترونية. ويشترط توفر بعض المعايير البسيطة لضمان انسيابية العملية، مما يسهل على الكثيرين التسجيل والمشاركة.

للاستفسار والتسجيل



للحصول على مزيد من المعلومات والتسجيل، يمكنكم التواصل عبر الرقم 0547503444. ستقوم الشركة بالرد على استفساراتكم وتقديم الدعم اللازم لكم، مما يسهل عملية المشاركة في هذا المزاد المميز.