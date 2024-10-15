نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جمعية الفوتوغرافيين السعوديين تنظّم مجتمع التصوير الجوي في ثلاث مناطق بالمملكة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نظّمت جمعية الفوتوغرافيين السعوديين فعالية "مجتمع التصوير الجوي" الاثنين، في ثلاث مناطق مختلفة بالمملكة شملت الرياض وبريدة وسكاكا، بهدف استعراض التقنيات في التصوير الجوي والأدوات المستخدمة له، وصناعة مجتمع تفاعلي من المصورين والهواة.

وشارك في الفعاليات التي نظمت في مقاهي الشركاء 70 مصورًا مختصًا في التصوير الجوي بتقنية الدرون، حيث تم استعراض أحدث التقنيات في مجال التصوير إلى جانب نقاشات حوارية حول تحسين مهارات التصوير والالتزام بالأنظمة الأمنية والقوانين واللوائح المتعلقة بطائرات الدرون.

وتعد فعالية مجتمعات التصوير، واحدة من الفعاليات الهامة التي تنظّمها الجمعية بهدف تعزيز التواصل بين المصورين، وتبادل المعرفة والخبرات، واستعراض أحدث التقنيات والممارسات ومناقشة أحدث التقنيات، وهي تقام بشكل أسبوعي في عدة مناطق حول المملكة في الوقت نفسه