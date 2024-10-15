انت الأن تتابع خبر الهلال يتلقى صدمة جديدة بعد إصابة بونو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعرض النجم المغربي ياسين بونو حارس مرمى نادي الهلال السعودي لإصابة مع منتخب بلاده خلال التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥،ليغيب عن مباراة فريقه المقبلة أمام نادي الفيحاء في الجولة السابعة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين،وقد تلقى الهلال صدمة أخري بإصابة لاعب آخر في الفريق.

تلقى نادي الهلال السعودي صدمة جديدة،حيث شعر ناصر الدوسري نجم الفريق ببعض الآلام في الركبة عقب مباراة اليابان الماضية مع المنتخب السعودي،والتي أقيمت يوم الخميس الماضي في مدينة جدة في الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.

وكان الدوسري قد خضع لآشعة الرنين المغناطيسي والتي أكدت إصابة اللاعب بإلتهاب خفيف في مفصل الركبة.

وعلى الرغم من إصابة اللاعب فإن بعض التقارير أكدت أن مانشيني سوف يكون صاحب قرار مشاركة اللاعب في مباراة البحرين المقبلة،أو إراحة اللاعب ليتعافي بشكل كامل ويكون جاهز فيما بعد ذلك للمشاركة.