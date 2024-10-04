انت الأن تتابع خبر تفاصيل موعد صرف الدفعة 83 لحساب المواطن لشهر أكتوبر 2024 والشروط المطلوبة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في إطار الجهود المستمرة لتحسين جودة حياة المواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجا، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن موعد صرف الدفعة 83 من برنامج حساب المواطن لشهر أكتوبر 2024.

يهدف هذا البرنامج إلى توفير الدعم المالي للأسر ذات الدخل المحدود، مما يساعدها في مواجهة تكاليف المعيشة المتزايدة. في هذا المقال، سنتعرف على تفاصيل موعد الصرف، الشروط اللازمة للحصول على الدعم، بالإضافة إلى كيفية الاستعلام عن الأهلية.

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن موعد صرف الدعم المخصص لحساب المواطن لشهر أكتوبر 2024. يهدف هذا البرنامج إلى تحسين مستوى المعيشة ودعم المواطنين ذوي الدخل المحدود، مما يساهم في تخفيف الأعباء المالية. في هذا الإطار، إليكم تفاصيل موعد نزول الدفعة 83 وكيفية الاستفادة من الدعم.

موعد الصرف

سيتم إيداع الدعم في حسابات المستفيدين يوم الخميس، الموافق 10 أكتوبر 2024، والذي يوافق 7 من شهر ربيع الثاني 1446 هجرياً. في حال تزامن هذا اليوم مع عطلة رسمية، قد يتم تقديم أو تأخير موعد الصرف. يبدأ الإيداع من الساعة 12:00 ظهراً في حسابات المستفيدين.

شروط الحصول على دعم حساب المواطن

وضعت الوزارة مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب أن تتوافر في المتقدمين للحصول على الدعم، ومن أبرزها:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون من ذوي الدخل المحدود أو المنخفض.

الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية.

أن يكون حسن السيرة والسلوك.

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاماً.

عدم امتلاك أي عقارات أو أراضٍ ذات قيمة كبيرة.

عدم الإقامة في دور الرعاية الاجتماعية أو السجون.

كيفية الاستعلام عن أهلية حساب المواطن

يمكن للمستفيدين من دعم حساب المواطن الاستعلام عن استحقاقهم من خلال الخطوات التالية: