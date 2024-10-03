نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفد من وزارة الصناعة والثروة المعدنية يزور البرتغال والنمسا لتعزيز التصنيع عالي التقنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

زار وفد من وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلًا بالإدارة العامة للحوافز الصناعية دولتي البرتغال والنمسا؛ وذلك لمناقشة تعزيز التعاون في مجال التصنيع عالي التقنية، إضافة إلى إجراء مناقشات مع عددٍ من الجهات الحكومية والخاصة في البلدين.

والتقى الوفد الذي يترأسه مدير عام توطين التصنيع وزيادة المحتوى المحلي في الوزارة المهندس محمد بن عبد الله الجنيني في البرتغال، مع ممثلي هيئة التجارة والاستثمار البرتغالي، والغرفة العربية البرتغالية للتجارة والصناعة، وتطرقت المناقشات إلى سبل دعم وتحفيز بيئة التصنيع عالي التقنية في المملكة، وتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال.

كما قام الوفد بجولة في عددٍ من المصانع البرتغالية الرائدة في مجال التصنيع عالي التقنية، بما في ذلك حاضنة يونيكورن فاكتوري، التي تعد نموذجًا يحتذى به في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في قطاع التكنولوجيا، وفي النمسا، زار الوفد مقر منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وتم استعراض جهود المملكة في دعم وتطوير البيئة الصناعية، ومناقشة استعدادات وزارة الصناعة والثروة المعدنية لاستضافة منتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف، الذي سيعقد في الرياض أكتوبر المقبل.

وتأتي هذه الزيارة في إطار سعي وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى تعزيز الشراكات الدولية، بما يدعم تطوير القطاع الصناعي، ويشجع على الابتكار والمعرفة، إضافة إلى نقل وتوطين التقنيات المتقدمة، والإسهام في تعزيز مكانة المملكة كمركز صناعي رائد في المنطقة